وفاة محافظ ضمد بجازان بعد معاناة مع المرض

الرياض - محمد عبدالله - نعت إمارة منطقة جازان، محافظ ضمد «سمير بن مسفر الغامدي»، والذي توفي فجر اليوم الخميس بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، إثر معاناته مؤخرا مع المرض، بعد مسيرة وظيفية حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني لدينه ووطنه على مدى 22 عاما قضاها في العمل بإمارة المنطقة ومحافظة ضمد.

وأعرب المتحدث الرسمي لإمارة جازان، عادل بن أحمد الزائري، في بيان للإمارة عبر موقعها الإلكتروني، عن خالص تعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جــازان، لأسرة الفقيد.

كما أعرب عن تعازي وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها، لأبناء وأشقاء الفقيد وأفراد أسرته في هذا المصاب الأليم، مع خالص الدعوات من الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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