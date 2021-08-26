«الغذاء والدواء» توضح 4 فوائد مهمة للوجبات الغذائية خلال اليوم الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على أهمية الوجبات الغذائية للطلاب والطالبات بسبب الفوائد الصحية التي تمدهم بها.

وشاركت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت من خلالها أن الوجبات الغذائية الصحية المتوازنة بالعناصر الغذائية المهمة خلال اليوم الدراسي لها فوائد مهمة تتمثل في أنها:

- تزود الجسم بالطاقة اللازمة

- توفر العناصر الغذائية الضرورية والمهمة

- تحسن من الأداء والقدرة على التركيز

- تجنب الشعور بالتعل والإرهاق والجوع

إيقاف العمل بالمقاصف المدرسية.

يذكر أنه في وقت سابق، قد كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من التعليم يوضح آلية التعامل مع المقاصف ووجبات الغذاء خلال العام الدراسي الجديد، وذلك عملًا بالبروتوكولات الصحية المشار إليها من وزارة الصحة في الدليل الإرشادي الوقائي.

وجاء تعميم وزارة التعليم بخصوص آلية التعامل مع المقاصف أو الكافتيريا داخل المدارس، كالآتي:

- إيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا داخل المدرسة.

- السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول.

- التأكيد على الطلاب بإحضار الأطعمة من المنزل.

- حث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى.

- إمكانية السماح للمتعهد بالمقصف بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع (علب المياه فقط) قبل انتهاء الحصة مع التأكيد على المعلمين بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تحقيق التباعد الجسدي.

- تنبيه الطلاب بعدم مشاركة وجباتهم الغذائية مع زملائهم بالمدرسة.

التعليم تكشف آلية استئناف الدراسة عن بُعد

كشفت وزارة التعليم عن آلية استئناف الدراسة عن بعد في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يطبق لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وأوضحت وزارة التعليم، في الدليل الإرشادي الصادر عنها، أن المعلمين يحضرون عن بعد ويتم التدريس بشكل متزامن عبر منصة «مدرستي» ومنصة «روضتي»، ومنصات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من البث المتلفز والرقمي، ورفع التكليفات والواجبات على المنصات.

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