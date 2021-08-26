«النمر» يكشف لأم مريضة قلب عن إمكانية الحمل مرة أخرى

الرياض - محمد عبدالله - أوضح ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إمكانية قيام أم قامت بعمل توسعة للصمام الميترالي بالقلب من الإنجاب مرة أخرى أم لا.

جاء ذلك في معرض رده على استفسار سيدة في العقد الثالث من العمر قالت أنها أم لطفلتين قامت بعمل توسعة قبل 4 سنوات في الصمام اليترالي بالقلب.

وفي رده عليها، بيّن دكتور خالد النمر أن حالتها طالما مستقرة فلا تحتاج لتناول علاج حقن البنسلين إلا إذا ثبت أن الحمى الروماتيزمية نشطة أو كانت الإصابة بها خلال الخمس سنوات الماضية.

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه يمكن لصاحبة الاستفسار الحمل مرة أخرى دون وجود أي تأثيرات.

كما أشار الدكتور خالد النمر إلى أنه يمكن لمن قام بإجراء عملية توسعة في الصمام الميترالي الخضوع مرة أخرى غالبًا لعملية توسيع بالصمام.

النمر يزف بشرى سارة لمرضى القلب

وفي تغريدة سابقة، وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة خاصة لمرضى القلب مشددًا على حتمية تجنب القلق.

وأضاف الدكتور خالد النمر عبر حسابه الموثق بموقع تويتر «إن بعض مرضى القلب يعتريه القلق بعد حدوث جلطة القلب فيقول: أخاف على عيالي من بعدي»

وتابع استشاري أمراض القلب أن الصحيح أن تتفاءل بالخير ولا تكن متشائمًا حيث إن نسبة نجاتك من الجلطة مع العلاج تتجاوز ٩٣% وهي نسبة عالية جدًا، أمّا عيالك فيتولاهم من خلقهم ويكلؤهم بالليل والنهار.

لنمر: لا تتناولوا هذا الدواء

وفي وقت سابق، كان الدكتور خالد النمر، قد حذر من تداول العقارين الدواءين " بروتون 40"، و"بروتون 20"، لعدم "التكافؤ الحيوي"، ناصحًا من يتناولهم بمراجعة الطبيب لتغييره إلى بديل مناسب.

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 40MG E.C TABLET المسجل بالهيئة برقمي تسجيل (134-212-01) و(135-212-01).

كما قررت هيئة الغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 20MG E.C TABLET لرقمي التسجيل (188-212-03) و(187-212-03).

النمر يحذر من مخاطر وشائعات

كذلك حذر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إهمال ارتفاع الكوليسترول الضار، نافيًا صحة ما يتم تداوله بمواقع التواصل من خطورة البنج على صحة من تلقى لقاح كورونا، كما دعا لعدم الإنسياق وراء الشائعات حول الأطعمة التي يروج لها البعض بعلاج أمراض القلب مثل «المورينجا»

وقال النمر، في تغريدة سابقة، " سُئِلتُ عن المورينجا: هي مكمل غذائي يدّعي من يُسوّقه أنه سحر الحياة في الطب الشعبي الإفريقي وأنه يعالج تقريبا كل الأمراض.. أمّا ما يخص القلب فإن الدراسات العلمية لم تثبت فاعليته كعلاج أو كوقاية في الإنسان حتى تاريخه".

اقرأ أيضًا :

النمر يكشف تأثير «المورينجا» على القلب

خالد النمر: إنقاص الضغط المرتفع يقلل حدوث جلطات القلب

خالد النمر يقترح إضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل الزواج

النمر يحذر من تناول دواءين قررت «الغذاء والدواء» سحبهما من الأسواق