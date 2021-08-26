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7 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 62 إصابة جديدة، من إجمالي 290 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 51 حالة، والشرقية 30 حالة، والقصيم 29 حالة، وجازان 27 حالة، وعسير 23  حالة، والمدينة المنورة 18 حالة، ونجران 15 حالة، والجوف 9 حالات، وتبوك 8 حالات، والحدود الشمالية 7 حالات، وحائل 6 حالات، والباحة 5 جالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 290 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و535حالة تعافٍ، خلال الـ24  ساعة الماضية.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ الـ35 مليون  جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، وذلك عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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