«الصحة» تجدد التذكير: 21 يومًا فاصل بين جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة التذكير بأنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من تلقى لقاح لكورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وأشار حساب «الصحة 397» التابع للوزارة -عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حسب التوصيات الحالية، فإنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من أي نوع لقاح فايروس كورونا، بعد مضي ثلاثة أسابيع (٢١ يومًا) على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة بكورونا، أما في حال ثبوت الإصابة بالفيروس فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

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