وزير الدفاع الكويتي يقبل دعوة ولي العهد لزيارة المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، تضمنت دعوة له لزيارة المملكة.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع عقب استقبال الوزير حمد جابر العلي بمكتبه صباح اليوم الخميس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع أعرب خالل اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة، معربًا عن سعادته بقبولها وتلبيتها.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحادث الودية والتأكيد على متانة العالقات الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.