الأرصاد يهنئ بـ«العام الجديد» ويكشف عن حالة طقس الأسبوع الأول من الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للأرصاد التهنئة بالعام الدراسي الجديد والذي يبدأ الأحد المقبل، موضحًا حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر»: «نشرة خاصة لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443هـ، خالص التمنيات لأبنائنا وبناتنا ومنسوبي وزارة التعليم بعام دراسي ناجح».

وجاءت حالة الطقس المتوقعة على المناطق خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، كما هو موضح بالصورة الآتية:

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