«صحة الرياض»: 4 أهداف لبرنامج التحول الصحي في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن هناك 4 أهداف استراتيجية لبرنامج التحول الصحي تشمل : تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.

وأضاف خلال ورشة عمل الخطة الاستراتيجية لصحة الرياض، أن الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي و الذي كان يعد أحد الأبعاد برنامج التحول الوطني، حيث برزت من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وقد كان لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 دور مهم ومحوري في مواجهة المملكة لآثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها.

ونوه بأن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة، حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً.

وكانت صحة الرياض قد نفذت ورشة عمل للخطة الاستراتيجية للمديرية، وذلك في إطار الحراك الذي تشهده، تماشياً مع خطة التحول الوطني في الصحة، والذي يرتكز على برامج الرؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» للمتعافين من كورونا: يجب الحصول على جرعتي اللقاح

«الصحة»: إعطاء 35 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة