عملية ناجحة لإزالة ورم من جمجمة مريضة بعسير

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي في إجراء عملية نوعية بالمنظار لإزالة ورم في الغدة النخامية من قاع الجمجمة لمريضة كانت تعاني من الصداع وازدواج النظر.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بعسير، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بعد معاينة المريضة وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة في مثل هذه الحالات، تبين أن المريضة تعاني من ورم في الغدة النخامية أدى إلى شلل كلي في العصب القحفي الثالث والرابع والسادس للعين اليمني.

حيث تم إجراء العملية الجراحية بالمنظار في قاع الجمجمة الوتدي عبر الأنف، وإزلة الورم مع المحافظة على الغدة النخامية ومن ثم ترقيع قاع الجمجمة بواسطة المنظار.

وأشارت صحة عسير إلى أن العملية أجراها فريق طبي مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور توفيق بن نافع، واستشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة بالمنظار الدكتور علي حسن الزرعي، واستشارية التخدير الدكتورة سمية النجار، والفريق المساعد لهم.

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