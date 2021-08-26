بالصور.. احتجاز أكثر من 53 معدة قامت بنقل التربة ورمي المخلفات بتبوك

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة تبوك، الخميس، احتجاز أكثر من 53 معدة مخالفة تقوم برمي مخلفات البناء ونقل التربة من الأراضي الحكومية.

وأشارت أمانة المنطقة -عبر تويتر- إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق مُلاك المعدات.

كانت أمانة تبوك قد أغلقت في وقت سابق، 20 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما نفذت الأمانة ما يزيد على (20) ألف جولة رقابية خلال الخمسة عشر يوماً الماضية، أسفرت عن إغلاق (20) منشأة لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

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