مستجدات المضادات على طاولة النقاش في برنامج عناية

يطرح عدد من الأطباء والباحثين مساء غد الجمعة موضوع المضادات الحيوية على طاولة النقاش خلال الملتقى العلمي الافتراضي الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع شركة جلاسكو الطبية السعودية المحدودة بعنوان «برنامج العناية» وسوف يبدأ الملتقى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويستمر لمدة ساعة ونصف برئاسة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير وبمشاركة كل من الدكتور مجدي إدريس استشاري الأمراض المعدية والدكتور عاصم الشنبري استشاري طب الأسرة.

وقد أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير أن هذا الملتقى العلمي يأتي ضمن سلسلة البرامج الطبية والتعليمية والتوعوية التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع شركائها للأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين، وكذلك لمختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المتحدثين المشاركين في برنامج العناية سيناقشون أهم المستجدات العلمية والطبية والعلاجية للمضادات الحيوية بمختلف أنواعها، كما سيناقشون أهم الفوائد الدوائية والآثار الجانبية للمضادات الحيوية بالإضافة إلى تعريف الأطباء والممارسين الصحيين الحاضرين في الملتقى بالحالات المرضية التي تستدعي صرف المضادات الحيوية وكيفية وصفها للمرضى بحسب المعايير العلمية الدولية بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة المرضى والمراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار أمير إلى أن اللجنة المنظمة للملتقى قد وجهت الدعوة لأكثر من 2000 طبيب وممارس صحي لحضور الملتقى والاستفادة من أطروحاته ومناقشاته العلمية التي سيقدمها السادة المتحدثين في البرنامج، وأردف بقوله إن الدعوة مازالت مفتوحة للأطباء والراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج والمشاركة فيه بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://event.on24.com/wcc/r/3366872/C9E510BABB88CC7F8C30EE6B1AD06118