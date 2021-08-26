وقد أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير أن هذا الملتقى العلمي يأتي ضمن سلسلة البرامج الطبية والتعليمية والتوعوية التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع شركائها للأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين، وكذلك لمختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن المتحدثين المشاركين في برنامج العناية سيناقشون أهم المستجدات العلمية والطبية والعلاجية للمضادات الحيوية بمختلف أنواعها، كما سيناقشون أهم الفوائد الدوائية والآثار الجانبية للمضادات الحيوية بالإضافة إلى تعريف الأطباء والممارسين الصحيين الحاضرين في الملتقى بالحالات المرضية التي تستدعي صرف المضادات الحيوية وكيفية وصفها للمرضى بحسب المعايير العلمية الدولية بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة المرضى والمراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأشار أمير إلى أن اللجنة المنظمة للملتقى قد وجهت الدعوة لأكثر من 2000 طبيب وممارس صحي لحضور الملتقى والاستفادة من أطروحاته ومناقشاته العلمية التي سيقدمها السادة المتحدثين في البرنامج، وأردف بقوله إن الدعوة مازالت مفتوحة للأطباء والراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج والمشاركة فيه بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://event.on24.com/wcc/r/3366872/C9E510BABB88CC7F8C30EE6B1AD06118
كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات المضادات على طاولة النقاش في برنامج عناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.