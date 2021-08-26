الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع Alibaba Cloud

وبهذه المناسبة صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة قائلاً: «تواصل الهيئة جهودها للترويج للسياحة في السعودية عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة في السعودية»، وأضاف الرئيس التنفيذي قائلًا: «يتطلب تعافي القطاع السياحي العالمي نمط تفكير متجددٍ ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم».
كما صرحت سيلينا يوان؛ مديرة الأعمال الدولية لشركة «Alibaba Cloud» ونائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا؛ قائلة: «يهدف هذا التعاون بين أهم صناع القطاع السياحي لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة».
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