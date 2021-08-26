توقعات بهطول الأمطار على 5 مناطق

يتوقع مركز الأرصاد الوطني هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، فيما لا يستبعد أن يشمل ذلك الأجزاء الساحلية منها. وتكون فرصة مهيأة لسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران. وسجلت الدمام أعلى درجات الحرارة بـ47 درجة تلتها المدينة المنورة بـ43 وسجلت السودة الأدنى بـ23 درجة.



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