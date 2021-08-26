معالجة 96 ألف مترا طوليا للطرق في عسير

وتم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 4,222 عامود إنارة وفانوس وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها 70,540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6,046 من الحواجز الخرسانية ورفع ما يقارب 112,882م3 من مخلفات البناء والهدم علاوة على معالجة ما يتجاوز 5,786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4,263 حاوية نفايات.
وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهر الماضي هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
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