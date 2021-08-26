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الخطوط السعودية ترفع سعتها المقعدية على رحلاتها الداخلية 52%

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الدمام - شريف احمد - قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم ، بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد ، وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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