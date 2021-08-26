شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستقبل سفيري بعثة الاتحاد الأوروبي وموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.