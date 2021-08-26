شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 290 إصابة جديدة بكورونا و535 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 290 حالة مؤكدة وتعافي 535 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة منها 1061 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543318 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة, فيما سجلت 7 حالات ليصل الإجمالي إلى 8512 حالة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".