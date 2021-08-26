3 مناطق تسجل 18 إصابة كورونا جديدة فقط والحالات الحرجة 1061

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل منحنى إصابات كورونا في السعودية تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي فيما تتزايد حالات التعافي بشكل واضح حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (535) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (530917) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3889) حالة من بينها (1061) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (543318) حالة، توفي منهم (8512) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (290) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 62، منطقة مكة المكرمة 51، المنطقة الشرقية 30، منطقة القصيم 29، منطقة جازان 27، منطقة عسير 23.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 20 حالة ومنطقة نجران 15 ومنطقة الجوف 9، منطقة تبوك 8 ومنطقة الحدود الشمالية 7 ومنطقة حائل 6 ومنطقة الباحة 5.



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