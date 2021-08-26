الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

جرعات لقاح كورونا في السعودية تقترب من 35 مليونًا و200 ألف

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 35 مليونًا و161 ألفًا و 640 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (290) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (535) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (543318) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (530,917) حالة.

فعالية لقاحات كورونا

بدورها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

أهمية الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

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