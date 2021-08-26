السعودية | الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض

شكرا لقرائتكم الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه يجري العمل على تحضير العديد من المفاجآت لنجوم في الخليج خلال موسم الرياض، بينهم عبدالحسين عبدالرضا.

وغرد آل الشيخ بصور من المجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا، رداً على تغريدة للفنان نبيل شعيل، شكر فيها قيادة السعودية على ما تقدمه للشباب والشابات، وأيضاً للشعب الخليجي بموسم الرياض.

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وعقب نشر الصور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وتضاعفت التعليقات على هذه الخطوة، التي تنم عن لمسة تقدير واحترام لفنان كبير أضحك الملايين عبر عطاء فني منقطع النظير سواء في مجالات التلفزيون أو الإذاعة أو المسرح.

وأكد نجل الفنان الراحل، عبدالحسين عبدالرضا، وجود تنسيق بينه وبين الهيئة العامة للترفيه، بشأن وضع تمثال والده في الرياض، وقال: "سيكون هناك حضور لنا ضمن موسم الرياض المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، والعمل عبارة عن تمثال لوالدي الراحل وسيكون بحجمه الطبيعي وقررت الجهة المشرفة على تنفيذ المجسم وضعه في مكان مميز في المملكة".

مصنوع من مادة السيليكون

التمثال مصنوع من مادة السيليكون، لصعوبة تنفيذه من الشمع، لعدم ملاءمته للأجواء الحارة، حيث تم صنعه في إحدى الورش العالمية بإحدى الدول الأجنبية.

وقال ابن عبدالحسين عبدالرضا، بأن التغريدة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ بخصوص تمثال والدي الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، حققت تفاعلاً كبيراً في الأوساط الفنية، كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها أثر طيب في نفوس محبي الفنان الكبير الذي قدم الكثير لمريديه عبر مشوار فني ممتد عقوداً".

وأعرب عن شكره لتركي آل الشيخ والقائمين على هذا المشروع لهذه الالتفاتة الكريمة، كما شكر الشعب السعودي المحب لوالده الراحل على هذا التكريم مؤكداً أن السعوديين يشكلون الشريحة الكبرى من جمهور الراحل، ويأمل أن يكون هذا الحدث من النقاط الإيجابية في موسم الرياض ويكون مجسم الوالد جاذباً للجمهور في بوليفارد.