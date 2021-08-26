، 52 % ارتفاع السعة المقعدية لرحلات الخطوط الداخلية بدءًا من سبتمبر ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعتمدت الخطوط السعودية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية اعتباراً من شهر سبتمبر القادم بعد قرار موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية للرحلات الداخلية (52%).
وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية أكثر من (372) ألف مقعد، كما يتم وعبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.
وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين بما في ذلك تحصين كافة طاقم الضيافة الجوية والتعقيم المستمر للطائرات الأمر الذي ساهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد توجت تلك الجهود بحصولها على التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن أفضل 10 شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.
كما تهيب بضيوفها الكرام التقيّد بتعليمات الجهات الصحية المختصة والتي تقضي باستمرار الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".
وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com ) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الالكترونية لإجراءات السفر بدءاً من استعراض جدول الرحلات وتنفيذ الحجز ودفع قيمة التذكرة وإصدارها واختيار المقعد والوجبة وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإلغاء الحجز أو تغييره ودفع رسوم العفش المصاحب الإضافي، وترفيع درجة السفر لأعضاء الفرسان وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات والحصول على جميع الخدمات إلكترونياً بيسر وسهولة، كما يتضمن الموقع كذلك نافذة لإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا عبر الرابط (https://www.saudia.com/covid-19) تشمل العديد من البيانات وكافة المستجدات الواردة من الجهات المختصة.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 03:58 PM
بعد قرار موافقة الهيئة العامة للطيران المدني ستبلغ أكثر من 372 ألفًا52 % ارتفاع السعة المقعدية لرحلات الخطوط الداخلية بدءًا من سبتمبر
اعتمدت الخطوط السعودية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية اعتباراً من شهر سبتمبر القادم بعد قرار موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية للرحلات الداخلية (52%).
وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية أكثر من (372) ألف مقعد، كما يتم وعبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.
وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين بما في ذلك تحصين كافة طاقم الضيافة الجوية والتعقيم المستمر للطائرات الأمر الذي ساهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد توجت تلك الجهود بحصولها على التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن أفضل 10 شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.
كما تهيب بضيوفها الكرام التقيّد بتعليمات الجهات الصحية المختصة والتي تقضي باستمرار الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".
وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com ) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الالكترونية لإجراءات السفر بدءاً من استعراض جدول الرحلات وتنفيذ الحجز ودفع قيمة التذكرة وإصدارها واختيار المقعد والوجبة وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإلغاء الحجز أو تغييره ودفع رسوم العفش المصاحب الإضافي، وترفيع درجة السفر لأعضاء الفرسان وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات والحصول على جميع الخدمات إلكترونياً بيسر وسهولة، كما يتضمن الموقع كذلك نافذة لإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا عبر الرابط (https://www.saudia.com/covid-19) تشمل العديد من البيانات وكافة المستجدات الواردة من الجهات المختصة.
، 52 % ارتفاع السعة المقعدية لرحلات الخطوط الداخلية بدءًا من سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 52 % ارتفاع السعة المقعدية لرحلات الخطوط الداخلية بدءًا من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.