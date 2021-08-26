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أقرت محكمة استئناف أمريكية الأربعاء، حكم الإدانة والإعدام على رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من أصحاب البشرة السمراء في كنسية بولاية ساوث كارولاينا في عام 2015.
وأصدرت محكمة الاستئناف، في الدائرة الرابعة الأمريكية والمكونة من 3 قضاة، حكما ضد ديلان روف، "سفاح تشارلستون"، الذي جادل بأنه غير مؤهل للمحاكمة وتمثيل نفسه، وأن المحكمة الجزئية الأمريكية التي أدين فيها أساءت استخدام تقديرها. وفقا لسكاي نيوز.
وكتب القضاة في رأيهم: "لا يوجد تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن يسلط الضوء على الرعب الكامل لما فعله روف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافوا: "جرائمه تؤهله لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".
يشار إلى أنه في ديسمبر 2016، وجدت هيئة محلفين أن روف مذنب في 33 تهمة فيدرالية بإطلاق النار الجماعي في كنيسة إيمانويل الأفريقية الميثودية الأسقفية التاريخية في تشارلستون في يونيو 2015.
وحكمت عليه هيئة المحلفين نفسها بالإعدام في يناير 2017.
أمريكا.. تأييد الحكم بإعدام "سفاح تشارلستون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
أقرت محكمة استئناف أمريكية الأربعاء، حكم الإدانة والإعدام على رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من أصحاب البشرة السمراء في كنسية بولاية ساوث كارولاينا في عام 2015.
وأصدرت محكمة الاستئناف، في الدائرة الرابعة الأمريكية والمكونة من 3 قضاة، حكما ضد ديلان روف، "سفاح تشارلستون"، الذي جادل بأنه غير مؤهل للمحاكمة وتمثيل نفسه، وأن المحكمة الجزئية الأمريكية التي أدين فيها أساءت استخدام تقديرها. وفقا لسكاي نيوز.
وكتب القضاة في رأيهم: "لا يوجد تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن يسلط الضوء على الرعب الكامل لما فعله روف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافوا: "جرائمه تؤهله لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".
يشار إلى أنه في ديسمبر 2016، وجدت هيئة محلفين أن روف مذنب في 33 تهمة فيدرالية بإطلاق النار الجماعي في كنيسة إيمانويل الأفريقية الميثودية الأسقفية التاريخية في تشارلستون في يونيو 2015.
وحكمت عليه هيئة المحلفين نفسها بالإعدام في يناير 2017.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
02:00 PM
قتل 9 من داخل كنيسة بولاية ساوث كارولاينا
أقرت محكمة استئناف أمريكية الأربعاء، حكم الإدانة والإعدام على رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من أصحاب البشرة السمراء في كنسية بولاية ساوث كارولاينا في عام 2015.
وأصدرت محكمة الاستئناف، في الدائرة الرابعة الأمريكية والمكونة من 3 قضاة، حكما ضد ديلان روف، "سفاح تشارلستون"، الذي جادل بأنه غير مؤهل للمحاكمة وتمثيل نفسه، وأن المحكمة الجزئية الأمريكية التي أدين فيها أساءت استخدام تقديرها. وفقا لسكاي نيوز.
وكتب القضاة في رأيهم: "لا يوجد تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن يسلط الضوء على الرعب الكامل لما فعله روف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافوا: "جرائمه تؤهله لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".
يشار إلى أنه في ديسمبر 2016، وجدت هيئة محلفين أن روف مذنب في 33 تهمة فيدرالية بإطلاق النار الجماعي في كنيسة إيمانويل الأفريقية الميثودية الأسقفية التاريخية في تشارلستون في يونيو 2015.
وحكمت عليه هيئة المحلفين نفسها بالإعدام في يناير 2017.
، أمريكا.. تأييد الحكم بإعدام "سفاح تشارلستون" ،
المصدر : الخليج 365
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