اخبار السعوديه

السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 13 ثانية - 3:18 مساءً, 26 أغسطس 2021 م

المناطق_واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 200 يوم 2020 مسجداً ، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقتي الرياض والشرقية.
وأفادت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا