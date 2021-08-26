شكرا لقرائتكم خبر عن «طريق العقير» يواصل حصد الأرواح ..والأهالي يطالبون «النقل» بإزدواجية الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل طريق "العقير" حصد الأرواح في حوادث متعددة ومتكررة حتى أطلق عليه " طريق الموت ، وبات الاهالي يحلمون بحل مشاكله والعمل على ازدواجية من أجل منع وقوع الحوادث التى راح ضحيتها الكثير من الأبرياء

ويقول محمد الدمادي أحد الأهالي في تصريحات خاصة لـ " اليوم ": هذا الطريق يطلق عليه "طريق الموت" لكثرة الحوادث واشتكينا وكتبنا في الصحف وبعد الحوادث نسمع أنه سوف يتم ازدواجية الطريق وهذا كله كلام لا يحدث منه شىء ونحن منذ سنوات عديدة على هذا المنوال .

فيما يروي شهاب الدوسري احد الذين اصيبوا في حادث وتوفي شقيه متمنيا ان يتم اصلاح الطريق لمنع وقوع الحوادث وطالب وزارة النقل أن تعمل سريع على " ازدواجية الطريق " .