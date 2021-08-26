شكرا لقرائتكم خبر عن المسعودي: مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"سيفتح الباب لفرص استثمارية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المستشار الثقافي والكاتب الصحفي الدكتور محمد المسعودي بمشاركة المملكة في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" عبر جناح إثرائي فريد يعكس رؤيتها المستقبلية الطموحة، ويجسّد أصالتها وطبيعتها وتنوع مجتمعها من خلال قالب رقمي جاذب، كما وصفه بالقوة الثقافية الناعمة، والرحلة الإبداعية المميزة التي ستكشف الثراء الحضاري للمملكة، مؤكداً أن الجناح سيفتح الباب لفرص استثمارية عالمية.

وقال: "إن مشاركة المملكة مع أكثر من 190 دولة، عبر جناحها المميز بتصميمه المعماري يجعلها منارةً ومعلماً بارزاً يعكس التنمية التي وصلت إليها في العديد من المجالات كالاقتصاد والابتكار والطاقة، بل ويُجسّد طموحاتها وتطلعاتها نحو مستقبلٍ مزدهرٍ تستند فيه على هويتها الراسخة، وتراثها العريق متسقاً مع معايير رؤية 2030 من الاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة".

كما نوّه "المسعودي" بأن الركائز والأهداف الرئيسية التي تقوم عليها محتويات الجناح السعودي بمثابة عرض لكافة جوانب الحياة في المملكة، وتجسيد ملموس، ومحاكاة دقيقة تعكس قيم المملكة، ورؤيتها الطموحة، مشيراً إلى القوة الحضارية والرسالة المهمة التي يحملها تصميم الجناح ومحتوياته؛ والتي سيطلع عليها العالم بأسره إن كان من خلال الزوار، أو الانتشار الإعلامي بشتى وسائله وطرقه.