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رئيس جامعة الملك خالد يتابع استعدادات الكليات والإدارات للدراسة الحضورية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

رئيس جامعة الملك خالد يتابع استعدادات الكليات والإدارات للدراسة الحضورية

شدد على تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - أبها

تفقد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء اليوم الأربعاء، مرافق وقاعات المدينة الجامعية بأبها، حيث زار عددًا من الكليات والإدارات واطلع على سير العمل، وذلك بهدف التأكد من الجاهزية لبداية العام الجامعي الجديد 1443، يرافقه عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الإدارات المعنية.

جولة رئيس جامعة الملك خالد

 

تطبيق الإجراءات الاحترازية

واطلع خلال جولته على مرافق كليات الشريعة وأصول الدين وكلية العلوم الإنسانية وكلية اللغات والترجمة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وشدد على ضرورة تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية، والخطط المتبعة للحالات الطارئة، مؤكدًا على أهمية تعقيم قاعات الدراسة والمعامل والمختبرات بشكل دوري، إضافة إلى أهمية تهوية الأماكن المغلقة ووضع خطط لتردد الطلاب عليها مع ضمان السلامة للجميع، والعناية بتطبيق البروتوكولات والتعليمات التي أقرتها وزارتا التعليم والصحة والجهات المعنية.

جولة رئيس جامعة الملك خالد

 

منصات التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد

كما وجه السلمي في نهاية الجولة بأهمية الاستفادة من إمكانيات الجامعة في التعلم الإلكتروني في الحالات التي لا تتطلب حضور الطلاب، وذلك للحد من التجمعات التي يمكن الاستغناء عنها وبما لا يخل بالعملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة العناية بتحقيق السلامة والعودة الآمنة مع الاهتمام بجودة المخرجات.

رئيس جامعة الملك خالد يتابع استعدادات الكليات والإدارات للدراسة الحضورية - متابعات الخليج 365

 

يذكر أن جامعة الملك خالد تستعد في مختلف كلياتها في أبها وفرع تهامة وكليات المحافظات لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بمختلف الدرجات العلمية مع بداية العام الجامعي الجديد.

جامعة الملك خالد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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