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ضبطت أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية وسط المدينة خمسة مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية وتجديد وتخزين الأثاث المستعمل، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المستودعات ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.
ودعت المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال قنوات التواصل مع الأمانة عبر الاتصال على الرقم 640 أو تطبيق بلدي 640 المتاح عبر الأجهزة الذكية.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 02:49 PM
أكدت استمرار الجولات الرقابية ومتابعة كل الأنشطة المختلفةأمانة حائل تضبط 5 مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية
ضبطت أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية وسط المدينة خمسة مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية وتجديد وتخزين الأثاث المستعمل، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المستودعات ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.
ودعت المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال قنوات التواصل مع الأمانة عبر الاتصال على الرقم 640 أو تطبيق بلدي 640 المتاح عبر الأجهزة الذكية.
، أمانة حائل تضبط 5 مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية ،
المصدر : الخليج 365
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