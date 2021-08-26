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أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران

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محمد بن مسعود - الدمام - تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد

طرحت أمانة الشرقية، اليوم، مجموعة من الفرص الاستثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق متنوعة وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد.

وقالت الأمانة: الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية الهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

ودعت الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 02:40 PM

تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد

أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران
وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرحت أمانة الشرقية، اليوم، مجموعة من الفرص الاستثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق متنوعة وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد.

وقالت الأمانة: الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية الهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

ودعت الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

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، أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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