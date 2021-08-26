- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى). ورفع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي في بيان نشره حساب دوري الدرجة الأولى "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والذي كان له الأثر الأكبر في التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية". كما تقدم العبيدي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وأكد العبيدي أن اخيتار الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى "يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة تنافس أقوى, وتعزيز للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية".
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 02:36 PM
"العبيدي" يشكر "الفيصل" على متابعته ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضةإطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League
أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى). ورفع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي في بيان نشره حساب دوري الدرجة الأولى "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والذي كان له الأثر الأكبر في التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية". كما تقدم العبيدي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وأكد العبيدي أن اخيتار الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى "يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة تنافس أقوى, وتعزيز للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية".
، إطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.