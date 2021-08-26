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إمارة جازان تنعي محافظ ضمد "الغامدي" وتواسي أسرته

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الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

نعت إمارة منطقة جازان محافظ ضمد أ. سمير بن مسفر الغامدي ، والذي انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جده اثر معاناته مؤخرا مع المرض ، بعد مسيرة وظيفية حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني لدينه ووطنه على مدى 22 عاما قضاها في العمل بإمارة المنطقة ومحافظة ضمد .

وأعربت إمارة منطقة جــازان على لسان المتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري ، عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جــازان ، ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأبناء وأشقاء الفقيد وأفراد أسرته في هذا المصاب الأليم ، مع خالص الدعوات من الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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