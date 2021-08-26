شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصقور السعودية تقدم عرض جوي رائع في سماء بودابست والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت الصقور السعودية، أمس الأربعاء، عرضاً جوياً في سماء العاصمة المجرية بودابست.

واستعرضت السفارة في المجر صوراً للعرض الذي قدمته الصقور السعودية، من خلال طائرات تزينت باللون الأخضر.

ويذكر أن تواجد الصقور السعودية في المجر يأتي بهدف المشاركة في معرض "كشكميت" الجوي، الذي سيُقام يومي السبت والأحد المقبلين.

ومن المقرر أن يشارك الفريق أيضًا في أسبوع أثينا للطيران يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.