شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: الرياض ستكون مقراً لـ12 شركة تكنولوجية عالمية عملاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الرياض ستكون مقراً لـ12 شركة تكنولوجية عالمية عملاقة.

وقال آل الشيخ إنه وبدعم ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ فإن عدداً من شركات التكنولوجيا العملاقة ستفتتح لها مقار إقليمية في الرياض، وفي مقدمتها شركات: أبل، وجوجل، وIBM، ومايكروسوفت، وأمازون، وأوراكل.

وأضاف أن من بين هذه الشركات أيضًا: " وCisco، وONEMT، وTrend Micro، وDJI، وOffsec.