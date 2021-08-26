شكرا لمتابعة خبر عن " جراحة اليوم الواحد " بتخصصي تبوك يساعد في تخفيف قوائم الانتظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

يواصل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك جهوده في تخفيف قوائم الانتظار للعمليات الروتينية في المستشفى ، حيث أجرى قسم جراحة اليوم الواحد خلال الثلاثة أشهر الماضية 329 عملية جراحية ، وذلك في تخصصات العيون والجراحة العامة والأنف والإذن والحنجرة والمسالك البولية والأسنان .

وقد حرصت ادارة المستشفى على دعم القسم بكفاءات طبية وفنية متخصصة للوصول الى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة .