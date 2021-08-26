أمانة عسير تعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها أعمالها الميدانية في إطار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الشهر المنصرم معالجة 96,333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 87,404 ألف م2 لحفر الشوارع و التشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف محافظات منطقة عسير شملت صيانة التجهيزات الداخلية لـ 4,222 عامود إنارة و فانوس و إصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 70,540 ألف م2 ، و إزالة و تحسين 6,046 من الحواجز الخرسانية ورفع 112,882م3 من مخلفات البناء و الهدم علاوة على معالجة ما يتجاوز 5,786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران و رفع 412 مركبة تالفة و معالجة 4,263 حاوية نفايات.