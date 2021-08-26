متحدث النقل يكشف عن الإجراء المتبع حال إصابة طالب بإحدى الحافلات بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أنه سيتم تعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا سيتم إيقاف عمل الحافلة لحين التطهير الكامل.

وأضاف متحدث النقل لبرنامج «اليوم» المذاع على الإخبارية، أن النقل التعليمي يطبق عليه بروتوكول النقل داخل المدن ومنها ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال الرحلة عن 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلات، وكذلك المحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة.

إضافة إلى ترك مقعد فارغ على الأقل بين الراكب والآخر، وعدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة، وتوفير المعقمات والمطهرات

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