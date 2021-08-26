تطبيق «توكلنا» يكشف عن آلية تغيير كلمة المرور

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا» عن آلية تغيير المرور بالتطبيق، ردًا على تساؤلات المستفيدين.

وقال الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «توكلنا يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة قبل الدخول باختيار (نسيت كلمة المرور)، وبعد الدخول باختيار حسابي ثم اختيار (تغيير كلمة المرور) مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل».

وعن تسجيل لقاحات كورونا للزائرين، أضاف: «المواطن / المقيم في حال تم اخذ اللقاح من خارج المملكة يتم تسجيل اللقاح عبر الرابط، اضغط هنا».

وتابع: «الزائر/خليجي يتم تسجيل اللقاح في بوابة مقيم عبر الرابط، اضغط هنا»، مشيرًا إلى ضرورة تسجيل اللقاح قبل الوصول إلى المملكة بـ72 ساعة.

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