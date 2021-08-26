أبشر توضح إجراءات إعادة إنشاء كلمة المرور للحساب الشخصي

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية إجراءات وآلية قيام المستخدم بإعادة تعيين وإنشاء كلمة المرور للحساب الشخصي.

وأوضحت منصة أبشر، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم تمكن المستخدم من الدخول لحسابه لفقدان كلمة السر، فيتوجب عليه اتباع الخطوات التالية لإعادة إنشاء كلمة المرور:

- اختر تسجيل دخول.

- اختر إعادة إنشاء كلمة المرور.

- أدخل اسم المستخدم.

- أدخل رقم هويتك ثم محتوى الصورة الرمزية.

- أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوالك ورقم الهوية.

- أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط إدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة.

- أكد كلمة المرور.

- أجب على السؤال السري.

وأوضحت أبشر، أنه في حال عدم تمكنك من إتمام الخطوات السابقة، يتوجب عليك مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور.

إتاحة تسجيل القادمين إلى المملكة

وفي وقت سابق، كشفت منصة أبشر، عن إتاحة خدمة تسجيل القدوم للمملكة والتي تمكن القادمين للمملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحة والخاصة بجائحة كورونا قبل دخول المملكة بـ72 ساعة على الأقل، وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

وأشارت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، إلى أن الفئات المستفيدة من الخدمة هم "العمالة المنزلية المرافقة للمواطن، زائر محصن، زائر غير محصن، زائر للعلاج، مقيم محصن، مقيم غير محصن"

كما أوضحت المنصة أن خطوات الوصول للخدمة هي الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر ثم منصة قدوم (لا يتطلب تسجيل الدخول).

تفعيل الحساب وتحديث رقم الجوال

ونوهت منصة أبشر، في تغريدة سابقة، بأن المديرية العامة للجوازات، وفرت أجهزة نظام «أبشر» للخدمة الذاتية، والتي تقدم للمواطنين والمقيمين عدة خدمات، مثل تفعيل الحساب، وتحديث رقم الجوال، وإعادة إنشاء كلمة المرور.

وأوضحت أنه يمكن للعميل من خلال الدخول على منصة «أبشر» التعرف على مواقع الأجهزة؛ لإجراء عمليات التسجيل والتفعيل، كما يمكن معرفة خيارات تفعيل الحساب عن طريق البنوك، وكذلك الوصول إلى مكاتب موظفي الجوازات عن طريق بوابة «أبشر».

أبشر أفراد تحميل

وأوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ" 22 مليون" مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ 280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية :

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندوريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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