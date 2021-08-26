«الغذاء والدواء»: لقاحات جديدة ضد كورونا تحت الدراسة وشرط واحد للموافقة عليها

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الغذاء والدواء، إن هناك عدة لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا ما زالت قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم الموافقة عليها داخل المملكة حال اكتمال المتطلبات الخاصة بسلامتها وفعاليتها.

وأوضحت «الغذاء والدواء»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: أن «هناك عدة لقاحات قيد الدراسة لدى الهيئة، وسيتم الموافقة عليها في حال اكتمال المتطلبات التي تضمن جودة وسلامة وفعالية اللقاح».

وقال المواطن في استفساره: هل سوف يتم اعتماد لقاح سبوتنيك الروسي داخل المملكة؟

يذكر أن اللقاحات التي حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء هي «فايزر - أسترازينيكا - جونسون آند جونسون – موديرنا».

وأعلنت الهيئة يوم الأحد الماضي موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح موديرنا لتشمل الفئات العمرية من 12-17 سنة في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة.

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