«الأحوال المدنية» تحذر من التعامل مع أشخاص ومكاتب تدعي تقديم خدماتها

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من التعامل مع أشخاص ومكاتب تدعي تقديم الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية.

وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»: «حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا».

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد حددت الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها؛ حيث وقالت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفاديا للغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية: 10 معلومات عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية