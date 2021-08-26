تعرف علي هوية اليوم الوطني السعودي 91

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الهيئة العامة للترفيه، قبل أيام قليلة، هوية اليوم الوطني الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن إطار دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وكشفت هيئة الترفيه عن أن هوية اليوم الوطني استلهمت من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت الهيئة أن من أهم هذه المشروعات التي تم استلهام منها هوية اليوم الوطني 91 هي مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخي.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا)

شعار اليوم الوطني السعودي 91

وصممت العناصر الأساسية لهوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وبينّت الترفيه أن الشعار اللفظي استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة أن السعوية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

موعد اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري

ويحتفل المواطنون باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، في 16/02/1443 هجريًا الموافق يوم الخميس23/09/2021 ميلادياً؛ وهو أيضًا الموافق السادس عشر م شهر صفر من العام اهجري 1443 هـ وذلك وفق القويم السعودي تقويم أم القرى.

ولا يفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021 سوى شهر على حلول ذكرى مناسبة اليوم الوطني الـ91 في الخميس الموافق (٢٣/٩/٢٠٢١) ميلاديًا الموافق يوم (١٦/٢/١٤٤٣) هجرية.

أجازة اليوم الوطني 2021

ووفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و128 من لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يومًا واحدًا فقط هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرً إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يُعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أيضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ.

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