القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بمكة ارتكبا 14 حادثة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود ارتكبا (14) حادثة في محافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (14) حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية.

واكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المخالفين، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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