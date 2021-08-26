«الصحة» للمتعافين من كورونا: يجب الحصول على جرعتي اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة ضرورة حصول المتعافين من فيروس كورونا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «جاتني كورونا قبل عام وأخذت جرعة قبل شهر هل أستطيع أخذ جرعة ثانية؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة 937 عبر موقع «تويتر»: «حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا».

وأضاف: «يمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور10 أيام على الأقل من الإصابة كما يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

وتابع: «يعتبر الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا، ويُنصح بتقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج قبل تلقي اللقاح».

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