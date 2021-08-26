الخطوط السعودية توضح معنى ظهور حالة «معفي» بـ«توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط الجوية السعودية، معنى ظهور حالة «معفي» بتطبيق «توكلنا».

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا كنت محصن متعافي في توكلنا هل يسمح بالسفر، وما معنى ظهور حالة معفي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «عند السفر للرحلات الداخلية، يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن جرعتين/معفي)»، مضيفًا: «معفي هي الفئة الصحية المتستثناة من اللقاح، ولمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع وزارة الصحة».

وتابع: «حسب توجيهات الجهات المختصة تم السماح بعودة المقيمين الذين استكملوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية».

اقرأ أيضًا:

الخطوط السعودية: التحصين شرط لدخول صالات المطار الدولية والداخلية

الخطوط السعودية: السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.. واستثناء فئتين