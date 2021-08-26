الخطوط السعودية توضح معنى ظهور حالة «معفي» بـ«توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط الجوية السعودية، معنى ظهور حالة «معفي» بتطبيق «توكلنا».
جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا كنت محصن متعافي في توكلنا هل يسمح بالسفر، وما معنى ظهور حالة معفي؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «عند السفر للرحلات الداخلية، يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن جرعتين/معفي)»، مضيفًا: «معفي هي الفئة الصحية المتستثناة من اللقاح، ولمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع وزارة الصحة».
وتابع: «حسب توجيهات الجهات المختصة تم السماح بعودة المقيمين الذين استكملوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية».
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