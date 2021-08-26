أمير جازان يعزي أسرة أحمد البهكلي: طور الحركة الأدبية بالمنطقة

الرياض - محمد عبدالله - قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الخميس، تعازيه ومواساته إلى أبناء وأسرة الشاعر والأديب أحمد بن يحيي البهكلي.

وقالت إمارة جازان -عبر تويتر- إن أمير المنطقة نوه بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية بالمنطقة عبر مشاركته الأدبية والاجتماعية وإسهاماته داخليًا وخارجيًا، سائلاً المولى له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

يذكر ان أحمد بن يحيى البهكلي هو شاعر وأكاديمي، ولد عام 1364هـ في محافظة أبو عريش بجازان، وتخرج من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على الماجستير من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وصدرت له العديد من المؤلفات بين الشعر والنقد.

وفي البهكلي امس الأربعاء (25 أغسطس 2021م) في أحد مستشفيات الرياض، متأثراً بإصابته بمرض فيروس كورونا.

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