«الحياة الفطرية»: 11 مكانًا يمنع فيها صيد الحيوانات والطيور

الرياض - محمد عبدالله - حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 11 مكانًا يمنع فيها صيد الطيور والحيوانات، وذلك وفقًا لما وضحته اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز أن اللائحة حددت 11 مكانًا يحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، وهي كالتالي:

داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً، وداخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة ٢ كيلو متر منها، وداخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.

وداخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز، وداخل منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة ٢ كيلو متر منها.

كما يحظر الصيد داخل حرم الشاطئ، وداخل الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض عشرين كيلومتراً من حرم الشاطئ، وأخيرًا يحظر الصيد في أي مواقع أخرى يحددها المركز.

ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على الموقع الإلكتروني للمركز، عبر الرابط التالي:

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