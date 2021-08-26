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التجارة تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا

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شكرا لقرائتكم التجارة تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

التجارة تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا

تختصر الوقت والجهد وتسهل ممارسة الأعمال

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق خدمة جديدة لأصحاب الشركات تمكنهم من الحصول على نسخة إلكترونية مترجمة من عقود التأسيس باللغة الإنجليزية بشكل فوري.

اختصار للوقت والجهد: 

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تختصر الوقت والجهد وتسهل ممارسة الأعمال التجارية وتهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة والمتحدثين بغير اللغة العربية دون الحاجة لمراجعة مكاتب ترجمة خارجية بما يسهم في تطوير عملية التعاون العالمي لتوفير الاحتياجات المطلوبة للأعمال التجارية العالمية.

دعم قطاع الأعمال: 

وتأتي هذه الخطوة لدعم وتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي ودعم المنشآت التجارية.

وللاستفادة من الخدمة تدعو الوزارة المستفيدين إلى الدخول على رابط الخدمات الموحد: هنا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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