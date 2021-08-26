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الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.

"الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:19 PM

الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض
فهد كاملي

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.

"الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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، الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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