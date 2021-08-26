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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.
"الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:19 PMالموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض
انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.
"الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
، الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض ،
المصدر : الخليج 365
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