شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود ارتكبا 14حادثة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (14) حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.