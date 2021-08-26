شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 120 كيلو صيد بحري مخالف بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجال حرس الحدود بجدة ، في ضبط" شباك صيد محظورة " مع مواطن ومقيم خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

و أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغًا واردا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة حول القبض على مواطن ومقيم وهم يقومون بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفه ( 2 من شباك النايلون المخدجهط والمحظوره ) ، وتقدر كمية الاسماك المصادة من قبلهم من نوع الساردين 120 كيلوجرام تم تسليمها الى احد الجمعيات الخيرية ، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأفادت الوزارة أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية ، وأكد المهندس الغامدي استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات .