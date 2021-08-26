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شكرا لقرائتكم القبض على مخالفين ارتكبا 14 حادثة سرقة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مخالفين ارتكبا 14 حادثة سرقة في جدة
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في العقد الثالث من العمر ارتكبا (14) حادثة سرقة في محافظة جدة.
تفاصيل الواقعة:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (14) حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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